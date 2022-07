Savicevic | 'Tifo ancora Milan | ma dovreste vedere mio figlio Diaz con la 10? Lasciamo perdere Zaniolo'

(Di sabato 16 luglio 2022) Dejan, ex calciatore dele adesso numero uno della federazione calcistica montenegrina, ha parlato a Sport Week: "Dovevo an...

Dejanera un ragazzino strambo e aveva una faccia da schiaffi. I suoi amici lo chiamavano Dejo: "Ero un giovane bandito, avevo un futuro da tagliagole. Per fortuna sono diventato un calciatore", ...... la corsa di Rijkaard al Prater di Vienna, il gol capolavoro diad Atene contro il ... Perché in fondo è questo per me il, l'amore per il Milan, una sensazione che provo ancora tutte le ... Blog: L'entusiasmo dei tifosi per Milan-Jeeg è inossidabile Nell'intervista alla Gazzetta l'ex giocatore rossonero ha parlato tanto del "suo" Diavolo, ripercorrendo le tappe di una grande carriera ...