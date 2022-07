"Non sarà facile...": i 3 segni zodiacali che avranno un luglio da incubo (Di sabato 16 luglio 2022) luglio è uno dei mesi più caldi dell'anno. Tra afa e temperature in ascesa la vita di tutti giorni, soprattutto per chi non è in vacanza si fa pesante. Ma questo periodo dell'anno viene toccato da vicino dal passaggio della Super Luna che è avvenuto lo scorso 13 luglio. E di fatto almeno tre segni zodiacali potrebbero subire conseguenze. Come riporta l'oroscopo di Supereva, i tre segni che avranno un luglio molto difficile sono Toro, Vergine e Capricorno. Ad essere colpita maggiormente è la sfera emotiva. Infatti per i segni di terra la stagione del Leone è quella più rischiosa. Hanno un temperamento più tranquillo e vorrebbero evitarla del tutto. Ne deriva dunque un periodo abbastanza incerto che però può essere sfruttato per stare fermi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022)è uno dei mesi più caldi dell'anno. Tra afa e temperature in ascesa la vita di tutti giorni, soprattutto per chi non è in vacanza si fa pesante. Ma questo periodo dell'anno viene toccato da vicino dal passaggio della Super Luna che è avvenuto lo scorso 13. E di fatto almeno trepotrebbero subire conseguenze. Come riporta l'oroscopo di Supereva, i trecheunmolto difficile sono Toro, Vergine e Capricorno. Ad essere colpita maggiormente è la sfera emotiva. Infatti per idi terra la stagione del Leone è quella più rischiosa. Hanno un temperamento più tranquillo e vorrebbero evitarla del tutto. Ne deriva dunque un periodo abbastanza incerto che però può essere sfruttato per stare fermi e ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : Sarà #Bremer a decidere il suo futuro, non i giornalisti con versioni diverse. Esattamente come #KK: ha deciso lui… - SimoPillon : ?? Idrissa Gueye viene cacciato dal PSG per il suo rifiuto di indossare la maglia arcobaleno imposta dal pensiero un… - pietroraffa : == Medvedev ironizza su Telegram: dopo BoJo e Draghi chi sarà il prossimo? Non vedevano l'ora #crisidigoverno - EriTheWeird : RT @trasheska: Elodie dice che un futuro fidanzato non sarà mai all’altezza di Marra ma di cosa stiamo parlando, ma perchè vi siete separa… - babyyyy_blue01 : RT @trasheska: Elodie dice che un futuro fidanzato non sarà mai all’altezza di Marra ma di cosa stiamo parlando, ma perchè vi siete separa… -