Magic: The Gathering ripropone D&D, stavolta per Commander: il crossover è spettacolare (Di sabato 16 luglio 2022) Dungeons & Dragons sta vivendo un periodo a dir poco fortunato. Grazie alla nuova stagione di Stranger Things, serie tv dei record di Netflix dove D&D è di fatto un elemento centrale della trama, il gioco comparso per la prima volta negli anni ’80, sta guadagnando un sacco di fan in tutto il mondo, e Wizars of the Coast sta giustamente facendo di tutto per sfruttare l’onda del successo. Nuovo crossover D&D, 16/7/2022 – Computermagazine.itNegli ultimi tempi, a riguardo, sono comparse delle interessanti contaminazioni fra i due prodotti di punta dell’azienda, leggasi Magic: The Gathering e appunto Dungeons & Dragons, come ad esempio Guildmaster’s Guide to Ravnica, “un vero e proprio manuale di ambientazione – scrive Orgoglionerd.it – per Dungeons & Dragons che descrive il setting di uno dei mondi più amati di ... Leggi su computermagazine (Di sabato 16 luglio 2022) Dungeons & Dragons sta vivendo un periodo a dir poco fortunato. Grazie alla nuova stagione di Stranger Things, serie tv dei record di Netflix dove D&D è di fatto un elemento centrale della trama, il gioco comparso per la prima volta negli anni ’80, sta guadagnando un sacco di fan in tutto il mondo, e Wizars of the Coast sta giustamente facendo di tutto per sfruttare l’onda del successo. NuovoD&D, 16/7/2022 – Computermagazine.itNegli ultimi tempi, a riguardo, sono comparse delle interessanti contaminazioni fra i due prodotti di punta dell’azienda, leggasi: Thee appunto Dungeons & Dragons, come ad esempio Guildmaster’s Guide to Ravnica, “un vero e proprio manuale di ambientazione – scrive Orgoglionerd.it – per Dungeons & Dragons che descrive il setting di uno dei mondi più amati di ...

