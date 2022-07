andreastoolbox : Ladri di acqua. A Chieti perdite record, cittadini esasperati | Sky TG24 - libellula58 : RT @Pierre13903748: Conte guida un Partito che è anticorruzione e dalla parte della Gente.Per questa banda di ladri è come il Diavolo e l'a… - yoghi1954 : @BillStevensMUFC @can_ndn Sempre i colonizzatori sono ladri di terra, di acqua, di identità culturale, di vita… È t… - SHIN_Fafnhir : @ilciccio67 Ahhh si scusa, l'acqua pubblica si intendeva proprio la molecola H2O non la gestione che invece va al p… - SHIN_Fafnhir : @ilciccio67 Ho elencato solo i voti di fiducia. Perché han fatto molto peggio. Parliamo dei voti in agricoltura!? C… -

Sky Tg24

I piccoliora vengono pestati in piazza "per dare l'esempio". Ma il gesto più carico di conseguenze è stato un invito ai lavoratori delle funzioni essenziali -o luce - a tornare nelle ...LO SPECIALEDILe perdite in attesa di intervento sono oltre 250. Per i tecnici della Bim Gsp, società responsabile della distribuzione delle risorse idriche, le segnalazioni sono decine ogni giorno. Ladri di acqua, nel Bellunese la dispersione idrica sfiora il 70% A un anno dall’apertura "El perro loco" deve fare già i conti con i ladri. Sfondata la segreteria e portati via computer, acqua e macchina del caffè ...Controlli a tappeto dei forestali, in tre sorpresi a fare prelievi da un torrente per innaffiare il giardino: in arrivo multe fino a 6mila euro ...