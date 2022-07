La sublime autoironia di Leonora Carrington tra le centenarie in un ospizio

L'Eco di Bergamo

, musica, danza e comicità sono gli ingredienti delle loro performances. Claudia e Marco ... E questo Lele ce lo insegna in maniera. Claudia, oltre ad essere stata grande amica di Lele ...I personaggi di Savatteri sono ritagliati in questoterritorio e ne mostrano l'altra faccia. una maschera di, uno dei caratteri distintivi di noi siciliani, proprio della tragedia ... Vivere con un gatto significa che lui casca sempre in piedi. Ma voi no La scrittrice scrive con eleganza e con un sottile estro comico un romanzo in cui racchiude tutto il suo mondo fantastico: il racconto di un'anziana in casa di riposo finisce per trasformarsi nell’ult ...