Intervista esclusiva a Nadia Carlomagno | «Upas è stata un’esperienza di grande valore e calore umano»

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 16 luglio 2022) Sta per tornare a teatro con lo spettacolo ‘2084 – l’anno in cui bruciammo Chrome’, che andrà in scena al Campania Teatro Festival, ma è uno degli ultimi volti più apprezzati della soap Un Posto al Sole. Parliamo dell’attrice, che si è raccontata in questadove, tra ricordi e curiosità del passato, ci ha parlato anche del suo ultimo progetto, passando anche per l’esperienza nella produzione di punta di Rai3.a cura di Roberto Mallò Salve, sta per ritornare in teatro dopo tanti anni. Che emozioni prova? “Torno in teatro dopo due gemelli e tanta ricerca e sperimentazione. Sono sotto debutto e tornare nel rito comunitario del teatro è stato un gran dono e unprivilegio che, a dirla tutta, non avevo preventivato. Quando il ...