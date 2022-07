Il pop e il soul nelle canzoni di Bianca Atzei, dal tour con i Modà ai featuring con Arisa e Malgioglio (Di sabato 16 luglio 2022) nelle canzoni di Bianca Atzei c’è tutta la passione di una promessa iniziata all’età di 8 anni, quando nelle sue cuffie suonava la musica di Whitney Houston e la poesia cantautoriale di Luigi Tenco. Oggi Veronica, questo il suo nome di battesimo, è una delle star del pop più apprezzate della scena italiana contemporanea. Bianca Atzei, dalla televisione a Sanremo Veronica Atzei nasce a Milano nel 1987 e sin da giovanissima si immerge nella musica. Inizia a studiare canto all’età di 8 anni, e a 17 collabora alla realizzazione delle prime sigle televisive. Nel 2012 esce il suo primo singolo L’Amore Vero e nel brano La Gelosia duetta con i Modà. Sarò proprio con la band di Kekko Silvestre che inizierà un lungo sodalizio: il ... Leggi su optimagazine (Di sabato 16 luglio 2022)dic’è tutta la passione di una promessa iniziata all’età di 8 anni, quandosue cuffie suonava la musica di Whitney Houston e la poesia cantautoriale di Luigi Tenco. Oggi Veronica, questo il suo nome di battesimo, è una delle star del pop più apprezzate della scena italiana contemporanea., dalla televisione a Sanremo Veronicanasce a Milano nel 1987 e sin da giovanissima si immerge nella musica. Inizia a studiare canto all’età di 8 anni, e a 17 collabora alla realizzazione delle prime sigle televisive. Nel 2012 esce il suo primo singolo L’Amore Vero e nel brano La Gelosia duetta con i. Sarò proprio con la band di Kekko Silvestre che inizierà un lungo sodalizio: il ...

