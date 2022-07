Fabio Quartararo, tempo di sgasare in classifica piloti: Yamaha è pronta (Di sabato 16 luglio 2022) Il Diablo sul trono dell’inferno chiamato MotoGP. Alla ripresa del Motomondiale 2022, infatti, le temperature saranno roventi con le due ruote che sfrecceranno in giro per le piste europee nella torrida estate prima di arrivare in Giappone, la casa di Yamaha. Fabio Quartararo, campione del mondo in carica e leader attuale della classifica piloti, si è imposto di giungere all’appuntamento casalingo del team ancora in vetta alla graduatoria e, possibilmente, con un vantaggio superiore rispetto a quello attuale. Un piano ambizioso che sembra essere alla portata del francese: gli avversari della vigilia latitano, mentre la moto numero venti mette paura per continuità di risultati. La ripresa delle ostilità prevista per il 7 agosto (GP di Gran Bretagna) potrebbe regalare al transalpino un’autostrada per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 luglio 2022) Il Diablo sul trono dell’inferno chiamato MotoGP. Alla ripresa del Motomondiale 2022, infatti, le temperature saranno roventi con le due ruote che sfrecceranno in giro per le piste europee nella torrida estate prima di arrivare in Giappone, la casa di, campione del mondo in carica e leader attuale della, si è imposto di giungere all’appuntamento casalingo del team ancora in vetta alla graduatoria e, possibilmente, con un vantaggio superiore rispetto a quello attuale. Un piano ambizioso che sembra essere alla portata del francese: gli avversari della vigilia latitano, mentre la moto numero venti mette paura per continuità di risultati. La ripresa delle ostilità prevista per il 7 agosto (GP di Gran Bretagna) potrebbe regalare al transalpino un’autostrada per ...

