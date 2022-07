Europei di calcio femminile | Bartoli e Sabatino | “Serve una grande reazione”

(Di sabato 16 luglio 2022) La giornata della azzurre si apre con la notizia che tutti aspettavano: Valentina Cernoia, dopo otto giorni di isolamento a causa del Covid, è tornata negativa e può finalmente riprendere ad allenarsi con la squadra, che questa mattina ha accolto la centrocampista bianconera con un lungo applauso e con un caloroso abbraccio di gruppo. È questa l’istantanea che descrive, meglio di qualunque parola, il presente della Nazionale, già proiettata verso l’appuntamento che deciderà le sorti della spedizione inglese: dopo aver collezionato un solo punto nelle prime due partite, per qualificarsi ai quarti di finale dell’Europeo l’Italia dovrà battere il Belgio nell’ultima gara del girone, in programma lunedì alle 21 italiane (diretta su Rai 1 e Sky Sport) al Manchester City Academy Stadium. Inutile girarci attorno:a tutti i costi una vittoria – la prima nel torneo – per ...

Valentina Cernoia è tornata negativa. La calciatrice azzurra sarà a disposizione della ct Milena Bertolini in vista della sfida decisiva contro il Belgio per il prosieguo dell'avventura negli Europei femminili 2022. La centrocampista bianconera, dopo otto giorni di isolamento, è stata accolta con un caloroso abbraccio di gruppo dalle compagne. Un gesto che descrive l'unione d'intenti della squadra. Lunedì l'Italia femminile è chiamata alla vittoria contro il Belgio per sperare nella qualificazione ai quarti degli Europei di calcio femminile. "Non ci aspettavamo un inizio così difficile". La sfida con il Belgio lunedì alle ore 21, diretta tv su Rai 1, streaming su sport.rainews.it e Rai Play.