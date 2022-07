Emily Ratajkowski, è finita con il marito Sebastian Bear-McClard: “Lui l’ha tradita” (Di sabato 16 luglio 2022) La storia d’amore tra Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard sembra essere giunta al capolinea: a rivelarlo sono alcune indiscrezioni che giungono d’oltreoceano, secondo le quali si parlerebbe addirittura di un tradimento da parte di lui. La splendida modella avrebbe dunque intenzione di chiedere il divorzio, e alcuni indizi fanno sospettare che in queste voci ci sia qualcosa di vero. Emily Ratajkowski, il divorzio da Sebastian “Lui l’ha tradita, è un imbroglione seriale” – si legge su Page Six, secondo quanto riportato in esclusiva da una fonte molto vicina a Emily Ratajkowski. Sembra che la coppia stia vivendo un momento di grande difficoltà, e che la modella abbia già deciso di ... Leggi su dilei (Di sabato 16 luglio 2022) La storia d’amore trasembra essere giunta al capolinea: a rivelarlo sono alcune indiscrezioni che giungono d’oltreoceano, secondo le quali si parlerebbe addirittura di un tradimento da parte di lui. La splendida modella avrebbe dunque intenzione di chiedere il divorzio, e alcuni indizi fanno sospettare che in queste voci ci sia qualcosa di vero., il divorzio da“Lui, è un imbroglione seriale” – si legge su Page Six, secondo quanto riportato in esclusiva da una fonte molto vicina a. Sembra che la coppia stia vivendo un momento di grande difficoltà, e che la modella abbia già deciso di ...

panevinoeansia : Emily Ratajkowski e consorte (pare che lui l’abbia tradita ??) - __Fabiana___ : Ho appena letto che Emily Ratajkowski è stata tradita dal marito... Voi uomini siete fuori di testa ormai! - AnonimoQuadraro : RT @Sciandi: Non ci toccano solo gli articoli su quanto e quando si sposano, quanto e come si riproducono. No. Ora anche “il mistero dell’a… - Sciandi : Non ci toccano solo gli articoli su quanto e quando si sposano, quanto e come si riproducono. No. Ora anche “il mis… - VanityFairIt : L'attrice, sposata da quattro anni con il produttore Sebastian Bear-McClard e mamma dal marzo 2021 del piccolo Sylv… -