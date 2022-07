Dispersione implicita, un fenomeno in diminuzione ma con punte ancora alte in Campania, Sicilia e Sardegna. I dati Invalsi (Di sabato 16 luglio 2022) Non solo Dispersione scolastica, un altro fenomeno è diffuso fra gli studenti: la cosiddetta Dispersione implicita, ossia quella fetta di ragazzi che non raggiungono i livelli di competenza previsti nel corso dei 13 anni di scuola, anche se hanno conseguito il diploma. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 16 luglio 2022) Non soloscolastica, un altroè diffuso fra gli studenti: la cosiddetta, ossia quella fetta di ragazzi che non raggiungono i livelli di competenza previsti nel corso dei 13 anni di scuola, anche se hanno conseguito il diploma. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Dispersione implicita, un fenomeno in diminuzione ma con punte ancora alte in Campania, Sicilia e Sardegna. I dati… - R_Ricci_INVALSI : RT @INVALSIopen: I risultati INVALSI 2022 ci dicono che la dispersione scolastica implicita in Italia è leggermente diminuita. #INVALSIope… - INVALSIopen : I risultati INVALSI 2022 ci dicono che la dispersione scolastica implicita in Italia è leggermente diminuita.… - Andreaf2008F : RT @RegioCohe: Risultati disastrosi della Scuola in Campania: - dispersione scolastica implicita al 19,8% - 6 studenti su 10 hanno diffic… - irespiemonte : RT @tweet_OCP: 'Con l’avvento della DAD, sebbene la dispersione scolastica in Piemonte sia contenuta, è aumentata la dispersione implicita… -