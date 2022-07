Conte: “Sulle richieste M5s da Draghi solo generiche aperture. Se non c’è chiarezza, noi fuori dal governo” (Di sabato 16 luglio 2022) “Da Mario Draghi solo generiche aperture Sulle richieste M5s”. E “se non ci sarà chiarezza sui nove punti del Movimento”, “non potremo condividere alcuna responsabilità di governo“. Al termine di una giornata di vertici e poco prima di iniziare l’assemblea congiunta con i parlamentari 5 stelle, Giuseppe Conte ha trasmesso un video in diretta sulla sua pagina Facebook. Un discorso dai toni molto duri, nel corso del quale il presidente M5s ha parlato delle condizioni per poter andare avanti. “Qualcuno ha parlato di ricatto, noi il ricatto lo abbiamo subito“, ha detto l’ex premier. “Con spirito costruttivo abbiamo invitato Draghi a confrontarsi Sulle priorità che esprimono il nostro disagio politico e i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) “Da MarioM5s”. E “se non ci saràsui nove punti del Movimento”, “non potremo condividere alcuna responsabilità di“. Al termine di una giornata di vertici e poco prima di iniziare l’assemblea congiunta con i parlamentari 5 stelle, Giuseppeha trasmesso un video in diretta sulla sua pagina Facebook. Un discorso dai toni molto duri, nel corso del quale il presidente M5s ha parlato delle condizioni per poter andare avanti. “Qualcuno ha parlato di ricatto, noi il ricatto lo abbiamo subito“, ha detto l’ex premier. “Con spirito costruttivo abbiamo invitatoa confrontarsipriorità che esprimono il nostro disagio politico e i ...

