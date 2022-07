Bayern | c' è accordo con Barcellona per Lewandowski

Pubblicità

AlfredoPedulla : #deligt: offerta #Bayern 12 milioni a stagione più 2-3 di bonus. Accordo totale. Presto offerta al rialzo alla #Juve - DiMarzio : .@FCBayern: Oliver #Kahn conferma il passaggio di #Lewandowski al @FCBarcelona #calciomercato - AlfredoPedulla : Il #Bayern ha offerto a #deligt un contratto base 11-12 milioni più 3-4 di bonus a stagione. E ha l’accordo totale con l’olandese - STnews365 : Lewandowski, presidente Bayern: 'Con noi ha vinto tutto'. Herbert Hainer spiega in maniera ufficiosa di aver raggiu… - ParliamoDiNews : Calcio: Bayern, Kahn conferma `Lewandowski-Barça? C`è accordo` » LO_SPECIALE #Sport #basket #Calcio #ciclismo… -

...poco e Robert Lewandowski si trasferirà dalMonaco al Barcellona. E' lo stesso presidente dei bavaresi , Herbert Hainer , che ai canali social del club spiega: "Abbiamo raggiunto un...IlMonaco ha raggiunto unverbale con il Barcellona per il trasferimento in maglia 'blaugrana' di Robert Lewandowski. Lo fa sapere il club campione di Germania tramite i propri social ...(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo verbale con il Barcellona per il trasferimento in maglia 'blaugrana' di ...Per quanto riguarda il calciomercato del Bayern Monaco ormai siamo alle battute finali per Lewandowski al Barcellona: lo conferma Kahn ...