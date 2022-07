Atletica Mondiali Eugene 2022, Jacobs: 'Non sono al 100%, mi sono sentito limitato' (Di sabato 16 luglio 2022) ' Quando ho visto Seville andar via, mi sarei dovuto indurire per provare a recuperarlo - ha proseguito l'allievo di Paolo Camossi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport - . Ma ho capito che ero in ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) ' Quando ho visto Seville andar via, mi sarei dovuto indurire per provare a recuperarlo - ha proseguito l'allievo di Paolo Camossi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport - . Ma ho capito che ero in ...

