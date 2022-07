Uomini e Donne, il flirt tra Vittoria Deganello e un calciatore impegnato. Parla la compagna di lui (Di venerdì 15 luglio 2022) E' da settimane che il flirt è sulla bocca di tutti. Per il pubblico di Uomini e Donne non si tratta certo di un volto sconosciuto, parliamo di Vittoria Deganello , ex scelta del tronista Mattia ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 luglio 2022) E' da settimane che ilè sulla bocca di tutti. Per il pubblico dinon si tratta certo di un volto sconosciuto, parliamo di, ex scelta del tronista Mattia ...

Uomini e Donne, il flirt tra Vittoria Deganello e un calciatore impegnato. Parla la compagna di lui E' da settimane che il flirt è sulla bocca di tutti. Per il pubblico di Uomini e Donne non si tratta certo di un volto sconosciuto, parliamo di Vittoria Deganello , ex scelta del tronista Mattia Marciano, e ora al centro del gossip per aver attirato l'attenzione di un ...