Tenta la truffa dello specchietto e picchia una donna | fermato a Secondigliano

Pubblicità

il Resto del Carlino

Infatti, l'imbroglione, sela, lo fa da fuori , non entrando in banca. Perché ha fretta, cerca di defilarsi. Insomma: il disonesto - se non è del tutto stupido - non si infila all'...I carabinieri della Stazione di Misiliscemi (Trapani) hanno denunciato tre calabresi (due uomini e una donna) di 20, 29 e 35 anni perin concorso. Vittima dei tre un trapanese che avrebbe cercato di acquistare una macchina agricola vista sul web. Iniziata la trattativa per la vendita del mezzo, i due uomini hanno indotto la ... Tentano una truffa all’Unicredit Patteggiano e tornano in Campania Tentata estorsione. E’ questa l’accusa di cui dovrà rispondere Antonio Abbruzzese, l’uomo sottoposto a fermo da parte dei poliziotti della sezione ...Patteggiano, ma dovranno rimanere a Caserta i due arrestati mentre cercavano di mettere in atto una truffa alla Unicredit di Civitanova. Il fatto era successo il 15 giugno scorso. Crescenzo Di Gaetano ...