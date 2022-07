Spalletti accontentato: si prova a chiudere per Keylor Navas! Le condizioni dell’affare (Di venerdì 15 luglio 2022) Continua ad essere un’estate di calciomercato turbolenta per il Napoli, con tante questioni ancora irrisolte. Una di queste è quella che riguarda il portiere, vicenda che tra l’altro ha vissuto un sacco di cambiamenti nel corso di questo mese e mezzo di mercato. Sono stati infatti vani i tentativi di rinnovo per Ospina, che ha lasciato il Napoli a parametro zero direzione Al Nassr. A quel punto, sembrava fatta la scelta di puntare tutto su Alex Meret come portiere titolare per la prossima stagione e si aspettava solo l’annuncio ufficiale del suo rinnovo per formalizzare il tutto. Foto: Getty Images- Keylor Navas Calciomercato Napoli, si tratta per Keylor Navas Rimbalza invece oggi dalle pagine de Il Correre dello Sport una notizia che cambia nuovamente lo scenario: secondo il quotidiano, infatti, il Napoli avrebbe puntato forte sul ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 15 luglio 2022) Continua ad essere un’estate di calciomercato turbolenta per il Napoli, con tante questioni ancora irrisolte. Una di queste è quella che riguarda il portiere, vicenda che tra l’altro ha vissuto un sacco di cambiamenti nel corso di questo mese e mezzo di mercato. Sono stati infatti vani i tentativi di rinnovo per Ospina, che ha lasciato il Napoli a parametro zero direzione Al Nassr. A quel punto, sembrava fatta la scelta di puntare tutto su Alex Meret come portiere titolare per la prossima stagione e si aspettava solo l’annuncio ufficiale del suo rinnovo per formalizzare il tutto. Foto: Getty Images-Navas Calciomercato Napoli, si tratta perNavas Rimbalza invece oggi dalle pagine de Il Correre dello Sport una notizia che cambia nuovamente lo scenario: secondo il quotidiano, infatti, il Napoli avrebbe puntato forte sul ...

Pubblicità

gilnar76 : Spalletti accontentato: si prova a chiudere per Keylor Navas! Le condizioni dell’affare #Forzanapoli #Napoli… - NapoliAddict : Spalletti accontentato: si prova a chiudere per Keylor Navas! Le condizioni dell’affare #Napoli #ForzaNapoliSempre… - SportdelSud : ???? Il #Monza è sempre più vicino per ingaggiare #Petagna. #Spalletti richiede da diverso tempo Giovanni #Simeone,… - SNAPOLI24 : Non ho grandi aspettative, ma l’unica cosa da fare sarebbe accontantare #Spalletti . Ha perso tutti i pilastri e si… -