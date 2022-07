Portano il figlio sulle tombe di Riina e Provenzano e gliele fanno baciare: “Erano due grandi uomini” (Di venerdì 15 luglio 2022) Una gita decisamente insolita quella organizzata da Pompeo Piserchia e consorte. I due hanno portato il figlio a visitare le tombe di due boss di Cosa Nostra. Selfies e video pubblicati sui social come se fossero andati a trascorrere un’allegra giornata al mare con tutta la famiglia. Invece Erano al cimitero,a onorare alcuni boss della Mafia. Due rose rosse e un bigliettino: “per Provenzano da parte di Pompeo e Pina da Foggia”. Poi una serie di foto che lo ritraggono con la moglie davanti alla lapide del capo dei capi di Cosa Nostra Totò Riina. Il protagonista di questa assurda vicenda è un pregiudicato di Foggia, Pompeo Piserchia che su Facebook non esita a definirsi “killer presso libero professionista”.L’uomo ha precedenti penali per reati contro il patrimonio, il suo ultimo ... Leggi su formatonews (Di venerdì 15 luglio 2022) Una gita decisamente insolita quella organizzata da Pompeo Piserchia e consorte. I due hanno portato ila visitare ledi due boss di Cosa Nostra. Selfies e video pubblicati sui social come se fossero andati a trascorrere un’allegra giornata al mare con tutta la famiglia. Inveceal cimitero,a onorare alcuni boss della Mafia. Due rose rosse e un bigliettino: “perda parte di Pompeo e Pina da Foggia”. Poi una serie di foto che lo ritraggono con la moglie davanti alla lapide del capo dei capi di Cosa Nostra Totò. Il protagonista di questa assurda vicenda è un pregiudicato di Foggia, Pompeo Piserchia che su Facebook non esita a definirsi “killer presso libero professionista”.L’uomo ha precedenti penali per reati contro il patrimonio, il suo ultimo ...

