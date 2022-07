I Bronzi di Riace, un approccio iconografico: il convegno presso la Camera dei Deputati (Di venerdì 15 luglio 2022) Nell’ambito di Bronzi50, lo scorso 7 luglio si è tenuto presso la Camera dei Deputati il convegno Tra storia e innovazione: I Bronzi di Riace, un approccio iconografico, che ha inaugurato la programmazione di approfondimenti scientifici e storici per celebrare il cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. I Bronzi di Riace, un approccio iconografico: il convegno-dibattito sulle due statue-simbolo della Magna Grecia Con l’obiettivo di porre l’accento su un approccio iconografico ai Bronzi di Riace, il convegno tenutosi ... Leggi su funweek (Di venerdì 15 luglio 2022) Nell’ambito di50, lo scorso 7 luglio si è tenutoladeiilTra storia e innovazione: Idi, un, che ha inaugurato la programmazione di approfondimenti scientifici e storici per celebrare il cinquantenario del ritrovamento deidi. Idi, un: il-dibattito sulle due statue-simbolo della Magna Grecia Con l’obiettivo di porre l’accento su unaidi, iltenutosi ...

Pubblicità

MiC_Italia : #Bronzi50, l'intervista a @MassimoOsanna in occasione del 50° anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace del… - MiC_Italia : #Bronzi50, per il 50° anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace del @MusArcheoRC, fino al 18 luglio 2022, a… - ParcoColosseo : 1972-2022. A 50 anni dalla scoperta dei Bronzi di Riace. Una nuova ricostruzione a colori delle sculture antiche L… - newzit : Al MArRC da domani al via 'Notti d'estate' per il 50° dei #Bronzi di Riace - Strill_it : Reggio Calabria – Una favola per presentare i “Bronzi di Riace” ai bambini -