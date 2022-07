Filmakers-for-Ukraine | proiezioni di beneficenza on line a supporto dei registi ucraini

Pubblicità

Cineuropa

Lee, con un team diinnovativi come Ryan Coogler e Maverick Carter. James è protagonista ... "Star Wars Episode VIII " The Last Jedi") e la costumista Melissa Bruning ("Rampage", "Warthe ...Lee, con un team diinnovativi come Ryan Coogler e Maverick Carter. James è protagonista ... "Star Wars Episode VIII " The Last Jedi") e la costumista Melissa Bruning ("Rampage", "Warthe ... Crew United lancia la piattaforma online Filmmakers-for-Ukraine Lancio delle proiezioni di beneficenza sulla piattaforma Filmakers-for-Ukraine allo scopo di avvicinare il cinema ucraino al pubblico, e allo stesso tempo supportare i cineasti ucraini.Questo sito web utilizza i cookie I cookie sono piccoli file di testo che i siti web collocano sul tuo dispositivo durante la navigazione. Le informazioni in essi contenute possono riguardare te, le t ...