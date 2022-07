Droga nel famoso vino: attenzione a queste bottiglie ritirate | Potreste morire bevendole (Di venerdì 15 luglio 2022) Un tipo di vino, di un certo livello, presenta Droga al suo interno. Diverse le bottiglie interessate, ecco i dettagli Una nuova segnalazione da parte del Ministero della Salute, che possiamo anche leggere sul sito ufficiale dell’ente. Stavolta a pagarne gli scotti è un famosissimo vino. Sono stati ritirate diverse bottiglie dato che, se ingerite, possono portare addirittura alla morte. Bisogna fare molta attenzione a queste bottiglie di preciso. L’allerta diffusa dal Ministero della Salute è molto chiara. È possibile che, all’interno di alcune bottiglie di vino, sia presente della Droga. Nello specifico, si parla della possibile presenza di MDMA ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 15 luglio 2022) Un tipo di, di un certo livello, presentaal suo interno. Diverse leinteressate, ecco i dettagli Una nuova segnalazione da parte del Ministero della Salute, che possiamo anche leggere sul sito ufficiale dell’ente. Stavolta a pagarne gli scotti è un famosissimo. Sono statidiversedato che, se ingerite, possono portare addirittura alla morte. Bisogna fare moltadi preciso. L’allerta diffusa dal Ministero della Salute è molto chiara. È possibile che, all’interno di alcunedi, sia presente della. Nello specifico, si parla della possibile presenza di MDMA ...

Pubblicità

poliziadistato : Che fiuto Leone!?? Nel video??il ritrovamento di droga e contanti scovati dal cane dell'unità cinofila della questura… - Frances53524532 : RT @Italyfornaty: Non sanno che significa profillatico.Svarcano con tutte le loro malattie ,in Italia ,per curarsi qui' ,nel frattempo ,ven… - losservcom : Solo nel mese di maggio avrebbero rubato 25 biciclette, anche su un terrazzo di un abitazione - Italyfornaty : Non sanno che significa profillatico.Svarcano con tutte le loro malattie ,in Italia ,per curarsi qui' ,nel frattemp… - CassanoLiveIt : Nascondeva la droga nel centro storico: in manette spacciatore cassanese -