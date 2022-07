Crisi di governo | l’Europa arriva in soccorso di Mario Draghi | “Urusla von der Leyen lavora molto bene con lui”

Pubblicità

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - annacandr : RT @CottarelliCPI: Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai ci… - carlo_masera : RT @DomaniGiornale: ???? Renzi lancia una petizione online per il Draghi bis ?? #crisidigoverno -

RaiNews

Le dimissioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi , sono state respinte dal capo dello Stato, Sergio Mattarella . Ma ladiè solo all'inizio. La partita è aperta più che mai e decisivi saranno i prossimi giorni, fino a mercoledì. Laè stata innescata dal Movimento 5 Stelle con la decisione di non ...' I prezzi di gas e luce rimarranno alti nei prossimi sei mesi. Ladipuò lasciare le famiglie in balia degli aumenti No, ma potrebbero esserci problemi di copertura economica per il bonus sociale, mentre per possibili razionamenti quello che più conta ... Crisi di governo, gli sviluppi di venerdì 15 luglio - Fonti M5s: le dimissioni dei ministri non sono state chieste da Conte - Fonti M5s: le dimissioni dei ministri non sono state chieste da Conte Roma 15 luglio 2022: Ci risiamo! Questa legislatura non conosce pace, altra crisi di governo, altre dimissioni da parte del Premier respinte dal Presidente della Repubblica Mattarella, e confronto ..."Tutti gli imprenditori del Lazio, seconda regione per Pil d'Italia - avverte ancora Camilli -, sono veramente increduli perché siamo di fronte ad un contesto geopolitico ed economico mondiale di ...