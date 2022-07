Una Ragazza per il Cinema fa tappa ad Acicastello (Di giovedì 14 luglio 2022) Continuano le selezioni in tutta Italia, della 34esima edizione del Premio Nazionale di Bellezza e Talento “Una Ragazza per il Cinema”, organizzata da Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, in vista dell’attesissima Finale Nazionale, che si svolgerà, l’11 settembre prossimo, in Sicilia, nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina. Grande fermento anche in Sicilia, infatti, la carovana di “Una Ragazza per il Cinema”, stasera, giovedì 14 luglio, farà tappa ad Acicastello, con un grande spettacolo. In programma, tra una sfilata e l’altra, dove le aspiranti modelle, si contenderanno l’accesso in Finale Nazionale, ci saranno anche momenti di spettacolo: la comicità e la simpatia del cabarettista Gianluca Barbagallo; la splendida voce di Marika Stivala e momenti di danza, con ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 14 luglio 2022) Continuano le selezioni in tutta Italia, della 34esima edizione del Premio Nazionale di Bellezza e Talento “Unaper il”, organizzata da Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, in vista dell’attesissima Finale Nazionale, che si svolgerà, l’11 settembre prossimo, in Sicilia, nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina. Grande fermento anche in Sicilia, infatti, la carovana di “Unaper il”, stasera, giovedì 14 luglio, faràad, con un grande spettacolo. In programma, tra una sfilata e l’altra, dove le aspiranti modelle, si contenderanno l’accesso in Finale Nazionale, ci saranno anche momenti di spettacolo: la comicità e la simpatia del cabarettista Gianluca Barbagallo; la splendida voce di Marika Stivala e momenti di danza, con ...

AlexBazzaro : Sono passate 48 ore da quando #Burioni ha offeso una ragazza fragile. Nessun politico di sinistra ha condannato la… - Giorgiolaporta : Un grazie sincero al #Codacons che ha presentato un esposto formale all'#OrdineDeiMedici per radiare #Burioni. Chi… - borghi_claudio : Burioni questo giro non la può passare liscia. Sto facendo valutare la questione di stanotte agli avvocati. Il dile… - _quellabionda : @fefestreet Una ragazza mi ha detto di sì, quindi ho preso il pacchetto completo - Giusepp41409270 : @antibiotico34 Mi dispiace tantissimo per quello che ti è successo. Te la vista veramente brutta. Che vergogna!!!.… -