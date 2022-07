Ten Hag suggerisce un ruolo importante per l’emarginato di Man Utd, afferma che non c’è “mal di testa” di Bailly (Di giovedì 14 luglio 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il nuovo capo di Man Utd Erik ten Hag pensa che Donny van de Beek potrebbe svolgere un ruolo di centrocampo avanzato per i Red Devils la prossima stagione. Van de Beek è stato un giocatore chiave per Ten Hag durante il loro tempo insieme all’Ajax e la nazionale olandese spera in più tempo per giocare in questa stagione. L’olandese è stato ceduto in prestito all’Everton per la seconda metà della scorsa stagione dopo non aver iniziato una partita per il Man Utd nella prima metà della campagna. Gossip sul trasferimento: Ronaldo riceve un’offerta da 2 milioni di sterline a settimana, difensore con 51 presenze dell’Arsenal Ma Ten Hag sta facendo rumori promettenti sul ruolo del suo connazionale in questa stagione, suggerendo che potrebbe interpretarlo proprio dietro un attaccante. “La migliore posizione di Donny ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 14 luglio 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il nuovo capo di Man Utd Erik ten Hag pensa che Donny van de Beek potrebbe svolgere undi centrocampo avanzato per i Red Devils la prossima stagione. Van de Beek è stato un giocatore chiave per Ten Hag durante il loro tempo insieme all’Ajax e la nazionale olandese spera in più tempo per giocare in questa stagione. L’olandese è stato ceduto in prestito all’Everton per la seconda metà della scorsa stagione dopo non aver iniziato una partita per il Man Utd nella prima metà della campagna. Gossip sul trasferimento: Ronaldo riceve un’offerta da 2 milioni di sterline a settimana, difensore con 51 presenze dell’Arsenal Ma Ten Hag sta facendo rumori promettenti suldel suo connazionale in questa stagione, suggerendo che potrebbe interpretarlo proprio dietro un attaccante. “La migliore posizione di Donny ...

rizzia0 : @ScoutismoRN Ten hag uno che ne sa mi sa hanno svoltato - ScoutismoRN : Lisandro Martinez, un altro bel colpo per il Manchester e per ten Hag, piano piano si stanno muovendo, dopo Malacia… - FinallyGio459 : RT @CB_Ignoranza: L'incontenibile gioia di mister Ten Hag durante la premiazione per la vittoria di ieri contro il Liverpool in amichevole.… - skriniaresimo : @Yuro_23 Adesso c'è il maestro ten hag che sa come valorizzarlo. - uunonismo : Ten Hag o come si chiama lui non mangia il pudding e nemmeno le castagne -