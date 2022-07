Serie A, Sacchi: “Inter favorita per lo scudetto, il Milan deve essere superiore sul piano del gioco” (Di giovedì 14 luglio 2022) Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dicendo la sua in merito al prossimo campionato di Serie A: “Il Mondiale potrebbe influenzare la stagione. Si tratta di una nuova esperienza e solitamente noi italiani non siamo molto propensi alle novità“. L’ex allenatore ha poi indicato la sua favorita: “L’Inter ha una rosa ampia con tanti giocatori esperti e di qualità. Inoltre in attacco ha un enorme potenziale“. Tuttavia, Juventus e Milan non vanno sottovalutate: “I bianconeri devono ritrovare spirito di gruppo e di sacrificio che nell’ultima stagione è mancato. Il Milan invece non può vantare le individualità delle rivale, perciò deve fare la differenza sul piano del gioco“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Arrigoha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dicendo la sua in merito al prossimo campionato diA: “Il Mondiale potrebbe influenzare la stagione. Si tratta di una nuova esperienza e solitamente noi italiani non siamo molto propensi alle novità“. L’ex allenatore ha poi indicato la sua: “L’ha una rosa ampia con tanti giocatori esperti e di qualità. Inoltre in attacco ha un enorme potenziale“. Tuttavia, Juventus enon vanno sottovalutate: “I bianconeri devono ritrovare spirito di gruppo e di sacrificio che nell’ultima stagione è mancato. Ilinvece non può vantare le individualità delle rivale, perciòfare la differenza suldel“. SportFace.

