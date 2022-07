REPUBBLICA Il Rennes pronto a pagare la clausola di Kim, beffa per il Napoli? (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Rennnes pronto a pagare la clausola al Fenerbahce per Kim Min-jae, rischio beffa il Napoli. Aurelio De Laurentiis dopo la cessione di koulibaly vuole rilanciare il mercato del Napoli. Il sostituto di Koulibaly può essere Kim Min-jae il coreano di 25 anni di proprietà del Fenerbahce. Cristiano Giuntoli lo segue già da gennaio scorso, quando aveva già capito che a fine stagione Koulibaly poteva andare via. Il prezzo di Kim Min-jae è già fatto, se il Napoli vuole chiudere subito l’operazione può versare al Fenerbahce la clausola di 20 milioni di euro. Insomma nessuna trattativa, nessun problema: pagare moneta e vedere cammello, così da avere subito il difensore in ritiro con Luciano Spalletti. L’edizione on line del quotidiano la ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Rennneslaal Fenerbahce per Kim Min-jae, rischioil. Aurelio De Laurentiis dopo la cessione di koulibaly vuole rilanciare il mercato del. Il sostituto di Koulibaly può essere Kim Min-jae il coreano di 25 anni di proprietà del Fenerbahce. Cristiano Giuntoli lo segue già da gennaio scorso, quando aveva già capito che a fine stagione Koulibaly poteva andare via. Il prezzo di Kim Min-jae è già fatto, se ilvuole chiudere subito l’operazione può versare al Fenerbahce ladi 20 milioni di euro. Insomma nessuna trattativa, nessun problema:moneta e vedere cammello, così da avere subito il difensore in ritiro con Luciano Spalletti. L’edizione on line del quotidiano la ...

