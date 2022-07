Juve | per lo scudetto manca solo Zaniolo

Pubblicità

Non è mai solo calcio, almenolui. César Luis Menotti, il leggendario Flaco che portò la prima Coppa del Mondo nell'Argentina dei generali, a 83 anni accende ancora idee come faceva con le amate sigarette: una dopo l'altra, ...Zakaria, Rabiot e McKennie non sono in listadire addio alla, ma allo stesso tempo non sono nemmeno incedibili. Da capire cosa fare con i profili più giovani come Miretti, Fagioli e Rovella ...Dopo aver acquistato Andrea Cambiaso dal Genoa, con l'inserimento di Dragusin nella trattativa, la Juventus ha deciso di lasciar partire in prestito il difensore, per dargli lo spazio necessario a ...Dalla A di Allegri alla Z di Zaniolo. La nuova Juventus è quasi pronta per riprendersi lo scudetto, dopo due anni di ricreazione milanese rossonerazzurra. E il “quasi” si riferisce proprio all’acquist ...