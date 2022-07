Inter | buonuscita ma non solo | ecco cosa serve per l’addio di Sanchez

Pubblicità

FBiasin : #Sanchez è arrivato nel ritiro dell’#Inter, il responsabile all’ingresso gli ha indicato la buonuscita. - AlfredoPedulla : L’#Inter ha detto a #Felicevich, agente di #Sanchez, di essere disposta ad alzare la percentuale buonuscita fino al… - FBiasin : #Vidal ha scelto il #Flamengo, saluta l’#Inter e porta a casa circa 4 milioni di buonuscita. Poche buone partite,… - news24_inter : #Sanchez verso l'addio ?? - _ElPrincipe22 : RT @fcin1908it: Altro giorno senza comunicazioni con Marotta. Inter pensa sempre a Dybala ma servono incastri tutt'altro che scontati.Sanch… -

Calciomercato.com

Il centrocampista ex, dopo aver sfiorato lo scudetto, vinto poi dal Milan, ha rescisso il contratto con i nerazzurri con una. Poche ore fa è arrivata l'ufficialità della nuova ...... al massimo, valutare una ricca. Vidal sperava di riabbracciarlo al Flamengo ma, al momento, l'idea di giocare in Brasile non solletica l'ex Udinese. Un problema per l'che, oltre ... Sanchez, ecco la buonuscita offerta dall'Inter per l'addio Mentre l'Inter continua a temporeggiare, a farsi sotto per Paulo Dybala è stato già ieri il Napoli che, fresco di addio di Koulibaly, può tentare ...Si attendeva solo l’ufficialità, è arrivata nella notte: Arturo Vidal è un nuovo giocatore del Flamengo. Contratto di 18 mesi per l ...