Francesco Totti e la passione per il padel: Ilary Blasi è in Tanzania, lui torna a giocare (Di giovedì 14 luglio 2022) Poche ore dopo l'annuncio della separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi è volata in Tanzania insieme ai suoi figli, per allontanarsi dal clamore e godersi un po' di relax, come testimoniano le stories pubblicate su Instagram. L'ex capitano della Roma invece è rimasto nella Capitale e per rilassarsi ha scelto il padel. La sua nuova grande passione: nei giorni scorsi La Gazzetta dello Sport ha svelato che proprio le racchette sono stati uno dei fattori che ha allontanato la coppia. Proprio giocando a padel Totti ha conosciuto Noemi Bocchi: la 34enne nuova presunta compagna dell'ex calciatore, infatti, ci gioca spesso.

