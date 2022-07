Crisi governo, Conte: “Risposte vere o nessuno avrà nostri voti” (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “Se qualcuno ha operato una forzatura, si assuma la responsabilità della pagina che è stata scritta ieri”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, parlando con i cronisti nel tragitto dalla sua abitazione alla sede del Movimento 5 stelle in via Campo Marzio dopo il non-voto del M5S alla fiducia del dl Aiuti in Senato. “Il Movimento 5 stelle ha dato sostegno a questo governo sin dall’inizio per la transizione ecologica e la giustizia sociale. Questi sono i pilastri – ha spiegato l’ex premier -. Se poi si crea una forzatura e un ricatto per cui si mettono norme contro la transizione ecologica in un decreto che non c’entra nulla, voi capite che noi, per nessuna ragione al mondo, daremo voti per nuove trivellazioni, per costruire centrali a carbone, per costruire inceneritori, non è nel nostro ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “Se qualcuno ha operato una forzatura, si assuma la responsabilità della pagina che è stata scritta ieri”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe, parlando con i cronisti nel tragitto dalla sua abitazione alla sede del Movimento 5 stelle in via Campo Marzio dopo il non-voto del M5S alla fiducia del dl Aiuti in Senato. “Il Movimento 5 stelle ha dato sostegno a questosin dall’inizio per la transizione ecologica e la giustizia sociale. Questi sono i pilastri – ha spiegato l’ex premier -. Se poi si crea una forzatura e un ricatto per cui si mettono norme contro la transizione ecologica in un decreto che non c’entra nulla, voi capite che noi, per nessuna ragione al mondo, daremoper nuove trivellazioni, per costruire centrali a carbone, per costruire inceneritori, non è nel nostro ...

