Catania, arrestato un infermiere accusato dell'omicidio di due pazienti (Di giovedì 14 luglio 2022) Un infermiere di 50 anni, Vincenzo Villani Conti, è stato arrestato a Catania con l'accusa di duplice omicidio: le vittime sono due pazienti donne che erano state ricoverate in un ospedale della città etnea. Dagli accertamenti tecnici e tossicologici, disposti dalla Procura dopo la riesumazione dei cadaveri, è emersa la presenza di dosi massicce di diazepam e midazolam, farmaci controindicati per le patologie di cui soffrivano le vittime. Secondo gli investigatori della squadra mobile, le due sarebbero morte durante il turno di lavoro di notte dell'infermiere. La misura cautelare è stata firmata dal gip lo scorso 5 luglio. La misura cautelare nei confronti dell'infermiere è stata eseguita l'11 luglio, ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 14 luglio 2022) Undi 50 anni, Vincenzo Villani Conti, è statocon l'accusa di duplice: le vittime sono duedonne che erano state ricoverate in un ospedalea città etnea. Dagli accertamenti tecnici e tossicologici, disposti dalla Procura dopo la riesumazione dei cadaveri, è emersa la presenza di dosi massicce di diazepam e midazolam, farmaci controindicati per le patologie di cui soffrivano le vittime. Secondo gli investigatoria squadra mobile, le due sarebbero morte durante il turno di lavoro di notte. La misura cautelare è stata firmata dal gip lo scorso 5 luglio. La misura cautelare nei confrontiè stata eseguita l'11 luglio, ...

