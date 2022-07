Caccia Tempest | gli accodi con Tokyo in attesa del salone di Farnborough

(Di giovedì 14 luglio 2022) La configurazione a doppia deriva e ala a delta che finora abbiamo vista rappresentativa del, ildi sesta generazione, è diventata ormai familiare grazie al fatto che sono stati realizzati dei modelli a grandezza naturale presentati ai vari saloni aerospaziali. Tuttavia, rimane la concreta possibilità che il veronon assomiglierà per niente a questi. La dimensione finale, la forma e la configurazione dell'aeromobile dipendono da decisioni che non sono ancora state prese. Solo quando il Teamcomposto da Bae Systems, Rolls-Royce, Leonardo e Mbda, insieme con la Royal Air Force, deciderà quali sono le priorità del progetto, allora si potranno definire i requisiti e di conseguenza i compromessi che daranno forma all’aeroplano. La fase di Concept and Assesment attualmente in corso, lanciata ...

con il Giappone che sale a bordo del programma, il di sesta generazione a cui l'Italia aderisce insieme al Regno Unito e alla Svezia. Il, nello specifico, sarà un sistema di ... Progetto Tempest: Tokyo entra nel futuro caccia anglo-italiano