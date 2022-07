Biblioteca di Telese, bando per direttore: la precisazione del sindaco Caporaso (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTelese Terme (Bn) – Ha generato un ampio dibattito il bando emesso dal comune di Telese Terme per la ricerca di un direttore per la locale Biblioteca. Un’occupazione a titolo gratuito che richiedeva, comunque, di essere in possesso di una laurea e di aver maturato esperienza per poter presentare domanda. Dopo il polverone sollevatosi, il sindaco Caporaso è intervenuto con una nota stampa di chiarimento. “Con riferimento alle recenti polemiche sull’Avviso Pubblico per la ricerca di un direttore della Biblioteca Comunale, ci sembra necessario fare alcune precisazioni che, per la verità, ritenevamo piuttosto scontate. In primo luogo occorre precisare che questa Amministrazione ha, sin dal programma elettorale, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTerme (Bn) – Ha generato un ampio dibattito ilemesso dal comune diTerme per la ricerca di unper la locale. Un’occupazione a titolo gratuito che richiedeva, comunque, di essere in possesso di una laurea e di aver maturato esperienza per poter presentare domanda. Dopo il polverone sollevatosi, ilè intervenuto con una nota stampa di chiarimento. “Con riferimento alle recenti polemiche sull’Avviso Pubblico per la ricerca di undellaComunale, ci sembra necessario fare alcune precisazioni che, per la verità, ritenevamo piuttosto scontate. In primo luogo occorre precisare che questa Amministrazione ha, sin dal programma elettorale, ...

ciropellegrino : Lavoro gratis in biblioteca, il sindaco di Telese Terme: “Volontariato culturale per chi non ha necessità economich… - RinaPacelli : RT @ElianaComo: Telese Terme (BN). Bando di concorso. Cercasi direttore di Biblioteca, laureato, 3 anni di esperienza. Il compenso? NIENTE!… - il_Conte78 : RT @ciropellegrino: Biblioteca di Telese Terme, bando per lavorare gratis: @NFratoianni , Sinistra Italiana: “Va annullato, è grottesco” ht… - ciolonap : RT @ElianaComo: Telese Terme (BN). Bando di concorso. Cercasi direttore di Biblioteca, laureato, 3 anni di esperienza. Il compenso? NIENTE!… - rosdefilippis : RT @ElianaComo: Telese Terme (BN). Bando di concorso. Cercasi direttore di Biblioteca, laureato, 3 anni di esperienza. Il compenso? NIENTE!… -