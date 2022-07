Abbonamenti Juve: inizia la vendita libera dopo le polemiche per i prezzi (Di giovedì 14 luglio 2022) La Juventus ha dato il via alla seconda fase della campagna Abbonamenti dopo la prima riservata agli abbonati della passata stagione e ai membri... Leggi su calciomercato (Di giovedì 14 luglio 2022) Lantus ha dato il via alla seconda fase della campagnala prima riservata agli abbonati della passata stagione e ai membri...

Pubblicità

sportli26181512 : Abbonamenti Juve: inizia la vendita libera dopo le polemiche per i prezzi: La Juventus ha dato il via alla seconda… - ZonaBianconeri : RT @tuttosport: #Juve, #abbonamenti stadium: via libera a tutti ?? - CrapanzanoRobin : RT @tuttosport: #Juve, #abbonamenti stadium: via libera a tutti ?? - tuttosport : #Juve, #abbonamenti stadium: via libera a tutti ?? - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve, abbonamenti stadium: via libera a tutti ?? -