Violenza sulle donne: in 'Dietro la porta' dimenticare l'abuso come anestesia (Di mercoledì 13 luglio 2022) come può una donna dimenticare gli abusi sessuali subiti tempo addietro, magari quando era bambina? Molti, davanti a denunce avvenute dopo anni, se lo chiedono, per legittima curiosità o per mettere in dubbio la genuinità del dolore e delle accuse. Alla domanda ha risposto il professore Vincenzo Mastronardi, criminologo, psicoterapeuta e docente universitario, nel corso della conferenza stampa di presentazione del cortometraggio Dietro la porta avvenuta martedì a Roma presso il Senato della Repubblica, con la senatrice Cinzia Leone, il regista Walter Croce, il giornalista Paolo Di Mizio, l'autrice Claudia Saba e il cast. Il professore ha spiegato che "la rimozione è un'anestesia affettiva che la persona non può fare a meno di mettere in atto nel momento in cui sente che c'è una sofferenza enorme".

