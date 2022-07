"Vi dico qual è il futuro del governo": Berlusconi segna la strada, cosa ci aspetta davvero (Di mercoledì 13 luglio 2022) Silvio Berlusconi ha le idee chiare: il governo va avanti anche senza i Cinque Stelle. L'ex premier in una intervista a LaStampa ha cercato di spiegare quali possano essere le prossime mosse dell'esecutivo blindando di fatto Mario Draghi a Palazzo Chigi: "Mario Draghi sarà l'ultimo presidente del Consiglio di questa legislatura, ma si può andare avanti anche senza i Cinque Stelle". Parole chiare con cui il Cav dà un avvertimento anche alla Lega: nessuna rottura, si va avanti con Draghi. Per il leader azzurro "però non è possibile che un governo vada avanti se ogni giorno una delle maggiori forze politiche che dovrebbero sostenerlo si dissocia fino a non votare provvedimenti essenziali. Per questo ho chiesto un chiarimento che non è più differibile. Se i Cinque Stelle sono ancora nel perimetro della maggioranza si ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Silvioha le idee chiare: ilva avanti anche senza i Cinque Stelle. L'ex premier in una intervista a LaStampa ha cercato di spiegarei possano essere le prossime mosse dell'esecutivo blindando di fatto Mario Draghi a Palazzo Chigi: "Mario Draghi sarà l'ultimo presidente del Consiglio di questa legislatura, ma si può andare avanti anche senza i Cinque Stelle". Parole chiare con cui il Cav dà un avvertimento anche alla Lega: nessuna rottura, si va avanti con Draghi. Per il leader azzurro "però non è possibile che unvada avanti se ogni giorno una delle maggiori forze politiche che dovrebbero sostenerlo si dissocia fino a non votare provvedimenti essenziali. Per questo ho chiesto un chiarimento che non è più differibile. Se i Cinque Stelle sono ancora nel perimetro della maggioranza si ...

Pubblicità

ValentinoBozza : @lucasofri @RRiccardi69 @ilpost comunque, grazie glielo dico io caro @lucasofri. perché non solo ha corretto ma ha… - MarcoBenarrivo : @mirkonicolino Lanciamo Gatti. Qual è il problema? Perché non crederci? Perché non lavorare invece di volere solame… - lebonalmm : dite che sembra stupido se chiedo all’utente che ha fatto il like e ti indiretto di dirmi qual era il tweet? io dico di sì - AlfridaPeraj : @Silvia12877694 @salva8111 @Bmassimiliano72 Se hai il green pass per lavorare ma nel mentre muori o hai un danno ch… - MIMIK00KIEB00 : @wonderkyeom non mi ricordo qual è perché ci sono un sacco di cose dentro aksksk tra queste mi sembra ci siano la m… -