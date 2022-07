Terremoto a Forlì, un boato e tre scosse in pochi minuti avvertite in tutta la provincia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Terremoto in Emilia - Romagna , tre scosse in pochi minuti avvertite in tutta la provincia. La stima aggiornata dall'Ingv parla di tre scosse: la prima di magnituto 3.1 alle 20.36, la seconda di 2.9 ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 luglio 2022)in Emilia - Romagna , treininla. La stima aggiornata dall'Ingv parla di tre: la prima di magnituto 3.1 alle 20.36, la seconda di 2.9 ...

Pubblicità

fanpage : ULTIM'ORA Scossa di #terremoto avvertita nitidamente dalla popolazione - poikilothron : RT @fanpage: ULTIM'ORA Scossa di #terremoto avvertita nitidamente dalla popolazione - infoitinterno : Terremoto a Forlì, tre scosse in pochi minuti avvertite in tutta la provincia - infoitinterno : Terremoto oggi Forlì, boato e tre scosse con epicentro a Meldola - infoitinterno : Forlì, tre scosse di terremoto in rapida successione -