Terra Amara Anticipazioni 14 luglio 2022: Hunkar costringe Zuleyha a sposarsi con... (Di mercoledì 13 luglio 2022) Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 14 luglio 2022 su Canale 5 rivelano che la signora della tenuta ricatta la Altun: deve accettare la proposta di matrimonio del figlio! Leggi su comingsoon (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ledella Puntata diin onda giovedì 14su Canale 5 rivelano che la signora della tenuta ricatta la Altun: deve accettare la proposta di matrimonio del figlio!

Pubblicità

Manuela28165933 : Ciao a tutti, grazie per essere qui voi; e evviva le serie TV turche!! #jeru PS: io sto guardando Terra Amara, voi… - ParliamoDiNews : Terra Amara, episodi turchi: Sermin fa la spia e dice a Demir che la moglie vuole fuggire #Offertedilavoro #SerieTV… - ItsLucyEm : Terra Amara, episodi turchi: Sermin fa la spia e dice a Demir che la moglie vuole fuggire - artvneil : non la signora accanto a me in pullman che si sta vedendo a tutto volume le anticipazioni su youtube di una serie chiamata terra amara - fashionsoaptv : ASCOLTI 12 luglio: Terra Amara ha ottenuto 1.505.000 di telespettatori con il 18.60% di share. La soap turca batte… -