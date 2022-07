Stefano Tacconi | “La mia vittoria più bella Ora sto molto meglio”

Pubblicità

DALL'INVIATO AD ALESSANDRIA. Cap itan Fracassa è tornato. Gli occhi brillano un po' meno, la voce è fievole, lo sguardo è segnato da una giornata di esercizi, ma è sempre lui,. Ha appena iniziato la terza settimana di ritiro al centro di riabilitazione Borsalino, dopo essere stato quasi due mesi all'ospedale di Alessandria, dove era arrivato in coma la ...Sorte simile era capitata pochi mesi fa all'ex calciatore della Juventus, ora per fortuna in netta ripresa. Di recente Pippo Franco era tornato a far parlare di sè candidandosi nelle ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il 23 aprile scorso era stato colpito da emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Il figlio: "Vediamo uno spiraglio di luce dopo mesi devastanti". L'ex portiere di Juve e Nazionale: "Non ricordo q ...