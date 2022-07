Salvini attacca Conte e evoca le urne: «La Lega non cercherà altre strade» (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il leader del Carroccio: se il primo gruppo dice basta, basta sia. Ma Berlusconi: avanti anche senza M5S Leggi su corriere (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il leader del Carroccio: se il primo gruppo dice basta, basta sia. Ma Berlusconi: avanti anche senza M5S

Pubblicità

infoitinterno : Salvini attacca Conte e evoca le urne: «La Lega non cercherà altre strade» - ilriformista : 'Ogni giorno ho conoscenti e cari rapinati in casa, piccoli negozi svuotati dell'incasso giornaliero, persone ferma… - CorrNazionale : #Salvini fa il ‘verso’ alla #Boldrini: “Basta bambine che giocano con le barbie”. Su Facebook un video sulla deputa… - Vinili61 : Salvini che non sa più a cosa 'attaccarsi' attacca vergognosamente il sindaco di Roma Gualtieri che sta insieme ai… - tori959 : Salvini attacca tutti i giorni Lamorgese non è capace peró stai con lei nel governo.non vuoi proprio uscire da ques… -