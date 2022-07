Roma - Sunderland 2 - 0. Zaniolo show: senza fascia, segna e prende un palo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma - La Roma trova la seconda vittoria consecutiva in questo pre campionato. La squadra di Mourinho ad Albufeira ha infatti battuto il Sunderland 2 - 0 mostrando già buoni passi avanti nella ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 13 luglio 2022)- Latrova la seconda vittoria consecutiva in questo pre campionato. La squadra di Mourinho ad Albufeira ha infatti battuto il2 - 0 mostrando già buoni passi avanti nella ...

Pubblicità

ersarchiapone : Non ho visto Roma Sunderland ma me immagino che quindi Zaniolo ha segnato dalla tribuna o proprio dall'albergo - MessaggeroSport : Roma, buona la prima in Algarve. Zaniolo subito a segno nel 2-0 al Sunderland - ilmessaggeroit : Roma, buona la prima in Algarve. Zaniolo subito a segno nel 2-0 al Sunderland - sportli26181512 : Roma-Sunderland 2-0, le foto dell'amichevole: Zaniolo in gol, Ibanez ko: La Roma ha vinto 2-0 contro il Sunderland… - sportli26181512 : L’esordio, il gol e le voci di mercato: la strana giornata di Zaniolo: L’esordio, il gol e le voci di mercato: la s… -