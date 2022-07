L'IMITAZIONE DI CRISTO, UN BESTSELLER DEL MEDIOEVO (Di mercoledì 13 luglio 2022) UN COLLODI DELLO SPIRITO Personalmente tengo molto caro, e leggo e rileggo e medito, un libretto che ha contribuito a insegnare l'ascetica ai cristiani, per la precisione alla gente semplice, nei ... Leggi su bastabugie (Di mercoledì 13 luglio 2022) UN COLLODI DELLO SPIRITO Personalmente tengo molto caro, e leggo e rileggo e medito, un libretto che ha contribuito a insegnare l'ascetica ai cristiani, per la precisione alla gente semplice, nei ...

L'IMITAZIONE DI CRISTO, UN BESTSELLER DEL MEDIOEVO "Il libro dell'Imitazione di Cristo è certo, dopo la Sacra Scrittura, il più gran libro che possiede la cristianità". Così scriveva nel 1934 il traduttore padre Vincenzo Mancardi, sacerdote paolino, ... LETTERE ALLA REDAZIONE: LE APPARIZIONI A MEDJUGORJE SONO VERE O FALSE Non erano in grado di nutrire la mia fede come lo avevano fatto invece molti altri libri che avevo letto, come per esempio il catechismo di San Pio X, i Vangeli o l'imitazione di Cristo. Leggendo poi ...