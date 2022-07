Governo, Conte: “Non accettiamo cambiali in bianco. Draghi? Le dichiarazioni d’intenti non bastano” (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Siamo disponibili al dialogo per dare un contributo costruttivo. Ma non siamo assolutamente disponibili ad accettare cambiali in bianco“. Lo ha detto Giuseppe Conte alla riunione dei parlamentari del M5s, dopo il Consiglio nazionale e alla vigilia del voto di fiducia sul decreto Aiuti. “Oggi ho parlato con Mario Draghi e devo registrare una disponibilità del presidente a venirci incontro. Ma le dichiarazioni d’intenti non bastano”. Conte ha annunciato che il Movimento non voterà la fiducia al decreto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Siamo disponibili al dialogo per dare un contributo costruttivo. Ma non siamo assolutamente disponibili ad accettarein“. Lo ha detto Giuseppealla riunione dei parlamentari del M5s, dopo il Consiglio nazionale e alla vigilia del voto di fiducia sul decreto Aiuti. “Oggi ho parlato con Marioe devo registrare una disponibilità del presidente a venirci incontro. Ma lenon”.ha annunciato che il Movimento non voterà la fiducia al decreto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

