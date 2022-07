Governo, a che punto è il tip-tap di Conte (Di mercoledì 13 luglio 2022) C’è una sola certezza nel Movimento Cinque Stelle: l’inerzia non è un’opzione. Più di tre ore di Consiglio nazionale presieduto dal leader Giuseppe Conte confermano i pronostici della vigilia. Giovedì al Senato – questa la linea ad ora prevalente – i pentastellati usciranno dall’aula e non parteciperanno al voto di fiducia sul Dl Aiuti. Difficile che la riunione con i gruppi parlamentari convocata da Conte per la serata inverta la rotta. Non ci è riuscito neanche Matteo Salvini, che nella mattinata ha iniziato a suonare il requiem al Governo: “Se i Cinque Stelle non votano il decreto, si va al voto”. Quando l’ultimatum del segretario della Lega irrompe sulle agenzie i colonnelli a Cinque Stelle radunati via Zoom in Consiglio non si scompongono. “Ce l’aspettavamo, sta giocando la sua partita”, è una delle reazioni a caldo. Il lungo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 luglio 2022) C’è una sola certezza nel Movimento Cinque Stelle: l’inerzia non è un’opzione. Più di tre ore di Consiglio nazionale presieduto dal leader Giuseppeconfermano i pronostici della vigilia. Giovedì al Senato – questa la linea ad ora prevalente – i pentastellati usciranno dall’aula e non parteciperanno al voto di fiducia sul Dl Aiuti. Difficile che la riunione con i gruppi parlamentari convocata daper la serata inverta la rotta. Non ci è riuscito neanche Matteo Salvini, che nella mattinata ha iniziato a suonare il requiem al: “Se i Cinque Stelle non votano il decreto, si va al voto”. Quando l’ultimatum del segretario della Lega irrompe sulle agenzie i colonnelli a Cinque Stelle radunati via Zoom in Consiglio non si scompongono. “Ce l’aspettavamo, sta giocando la sua partita”, è una delle reazioni a caldo. Il lungo ...

