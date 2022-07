E’ crisi di Governo: le dichiarazioni di Conte (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sta per aprirsi la crisi di Governo: il Movimento 5 stelle ha reso noto che domani non voterà la fiducia al Governo. A Mario Draghi non resterà altra scelta che dimettersi. L’esecutivo non può esistere senza il Movimento 5 stelle. Il leader del M5s Giuseppe Conte, dopo l’assemblea con i parlamentari del Movimento dichiarato che Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sta per aprirsi ladi: il Movimento 5 stelle ha reso noto che domani non voterà la fiducia al. A Mario Draghi non resterà altra scelta che dimettersi. L’esecutivo non può esistere senza il Movimento 5 stelle. Il leader del M5s Giuseppe, dopo l’assemblea con i parlamentari del Movimento dichiarato che Il Blog di Giò.

