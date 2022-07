Binaghi: "Nitto ATP Finals, faremo ancora meglio della prima edizione” (Di mercoledì 13 luglio 2022) La prima torinese delle Nitto ATP Finals è stata un successo, ma il Presidente FIT non si accontenta. “Abbiamo il miglior team di lavoro possibile: renderemo l’esperienza del pubblico ancora più entusiasmante”. Poi rilancia: “Chiesti all’ATP altri due tornei, per condividere il momento d’oro con l’intero paese” Leggi su federtennis (Di mercoledì 13 luglio 2022) Latorinese delle Nitto ATPè stata un successo, ma il Presidente FIT non si accontenta. “Abbiamo il miglior team di lavoro possibile: renderemo l’esperienza del pubblicopiù entusiasmante”. Poi rilancia: “Chiesti all’ATP altri due tornei, per condividere il momento d’oro con l’intero paese”

