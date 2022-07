Anticipazioni Don Matteo 8 | la puntata di oggi 13 Luglio

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Donnon finisce mai di stupirci. Da lunedì 6 giugno, la fiction torna in onda dalla sesta stagione ma nel daytime di Rai 1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:30, due episodi al giorno. Dal 13 giugno, si cambia programmazione: sempre due episodi, ma anticipa l’orario, che sarà a partire dalle 14:00. «Scelta di vita» Suor Maria viene aggredita. Si sospetta dell’ex fidanzato di una delle novizie, disperato per la scelta dell’amata di farsi suora. Intanto Natalina ha abbandonato la canonica per rifugiarsi nella pace del convento. «Generazione Y» Viene ritrovata morta l’odiata matrigna di Valeria, migliore amica di Assuntina. Si scopre così che la figlia adolescente del maresciallo Cecchini, idolatrando la spericolata Valeria, si è cacciata nei quai: uscirne non sarà per niente facile. Segui ZON.IT su Google News.

Oltre ad essere conduttrice in questo contesto, Mariasole Pollio è attrice: nel piccolo schermo ha recitato inMatteo (le cui repliche sono iniziate da qualche settimana, ne avevamo parlato qui ).