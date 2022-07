Amichevoli 2022: 3-0 Milan ai dilettanti del Lemine Almenno, in gol Messias, Rebic e Gabbia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Termina 3-0 l’allenamento del Milan contro i dilettanti del Lemine Almenno, squadra che milita in Eccellenza. In un test di tre tempi da venti minuti, la formazione più vicina a quella titolare – anche se comunque decisamente distante – è quella del primo tempo, in cui infatti arrivano i tre gol di Messias, Rebic e Gabbia. Poi i ritmi si abbassano e le sostituzioni con giovani di poca esperienza fanno sì che non arrivino altre reti. Amichevole che viene organizzata su tre tempi ridotti dalla durata di venti minuti ciascuno. Il Milan si porta in vantaggio nel primo dei mini tempi con Junior Messias, l’ultimo a firmare il rinnovo, il primo a segnare nella nuova stagione. Segue il raddoppio di Rebic, quindi il tris di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Termina 3-0 l’allenamento delcontro idel, squadra che milita in Eccellenza. In un test di tre tempi da venti minuti, la formazione più vicina a quella titolare – anche se comunque decisamente distante – è quella del primo tempo, in cui infatti arrivano i tre gol di. Poi i ritmi si abbassano e le sostituzioni con giovani di poca esperienza fanno sì che non arrivino altre reti. Amichevole che viene organizzata su tre tempi ridotti dalla durata di venti minuti ciascuno. Ilsi porta in vantaggio nel primo dei mini tempi con Junior, l’ultimo a firmare il rinnovo, il primo a segnare nella nuova stagione. Segue il raddoppio di, quindi il tris di ...

