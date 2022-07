(Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI -sta collaborando con il Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle (dove la società di Jeff Bezos ha il suo quartier generale) per sviluppare vaccini personalizzati ed economiciil cancro al. Ilil cancro, prodotto dal laboratorio Moonshot dichiamato Grand Challenge, verràto su una ventina di pazienti attraverso uno studio clinico (al momento in fase iniziale) approvato dFood and Drug Administration. A riportare la notizia è Business Insider. Secondo la testata ilsi propone come un'alternativa più efficacechemioterapia. Lo studio clinico, avviato il 9 giugno 2022, dovrebbe concludersi il 1 ...

Pubblicità

StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Amazon sperimenta un vaccino contro i tumori al seno e alla pelle - sulsitodisimone : Amazon sperimenta un vaccino contro i tumori al seno e alla pelle - BegalliSabrina : RT @Vito68122235: Video Amazon sperimenta il pagamento con il palmo della mano tramite uno scanner biometrico Si chiama 'Amazon One'che per… - Vito68122235 : Video Amazon sperimenta il pagamento con il palmo della mano tramite uno scanner biometrico Si chiama 'Amazon One'c… - r186mgt : -

Start Magazine

... un laboratorio diagnostico interno, un dispositivo di monitoraggio della salute chiamato Halo e altre attività nel campo sanitario, è la prima volta cheun proprio farmaco. In una ...In occasione dell'Prime Day , il 12 e 13 luglio è possibile acquistare un'ampia selezione di laptop MSI a ... GS66le prestazioni con la portabilità. la perfetta combinazione tra ... Amazon farà concorrenza anche alle Big Pharma con i vaccini contro i tumori La FDA ha autorizzato il trial su una ventina di pazienti con più di 18 anni per il prodotto dal Colosso dell'e-commerce a il Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle nel laboratorio Moonshot. Il prog ...Amazon, in collaborazione con il Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle, starebbe sviluppando vaccini per i tumori al seno e alla pelle ...