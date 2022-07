“Una ragazza”: il videoclip con Malika Ayane (Di martedì 12 luglio 2022) Una cartolina dell’estate, la musica in sottofondo e la splendida voce di Malika Ayane: cosa si può volere di più? Esce oggi il videoclip ufficiale del singolo “Una ragazza”. “Una ragazza”: un’esplosione di summer vibes Un video dal sapore estivo, ispirato al cinema francese degli anni ’60, che rispecchia il desiderio di leggerezza e di libertà di Malika. Tra le passeggiate nel cuore di Santa Margherita Ligure e una colazione all’italiana, viaggi in lambretta e una gita in barca, un gruppo di ragazzi accompagna Malika. Protagonista del video, la bella Malika si immerge in un’esplosione di summer vibes che, come un’onda che si infrange su una roccia, esplodono in una pioggia benefica che tutto copre e tutto cura. “Una ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 12 luglio 2022) Una cartolina dell’estate, la musica in sottofondo e la splendida voce di: cosa si può volere di più? Esce oggi ilufficiale del singolo “Una”. “Una”: un’esplosione di summer vibes Un video dal sapore estivo, ispirato al cinema francese degli anni ’60, che rispecchia il desiderio di leggerezza e di libertà di. Tra le passeggiate nel cuore di Santa Margherita Ligure e una colazione all’italiana, viaggi in lambretta e una gita in barca, un gruppo di ragazzi accompagna. Protagonista del video, la bellasi immerge in un’esplosione di summer vibes che, come un’onda che si infrange su una roccia, esplodono in una pioggia benefica che tutto copre e tutto cura. “Una ...

